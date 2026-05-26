عدلي القيعي يهاجم منتقدي زيزو: "الشتيمة بقت اللغة السائدة"

هاجم عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، منتقدي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

عدلي القيعي عن منتقدي زيزو

قال عدلي القيعي، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "اللي بيقول على زيزو "جعان" والكلام ده، قصده يضايقه ويشتمه، دلوقتي لما حد بيكون متضايق من شخص، بيشتمه، ودي بقت اللغة السائدة حاليًا".

وأضاف: "حتى بعض مسؤولي الأندية الكبار بيشتموا ومحدش بيتحاسب، لما لاعب سابق يطلع على الهواء ويقول: "مش عاوز أشوف وش أهلك" لمجرد إن حد قاله الزمالك مش هياخد الدوري، والموضوع بقى بيعدي عادي، والناس اتعودت على الخطأ، واللي جاي أسوأ".

اقرأ أيضًا:

غياب بن شرقي والشيبي.. قائمة منتخب المغرب لكأس العالم 2026



يوسف بلعمري يزين قائمة المغرب في كأس العالم 2026



