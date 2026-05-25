قال مصدر في نادي بيراميدز، إن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش سيرحل عن النادي في غضون الأيام المقبلة ليبدأ مشوار تدريبي جديد مع نادي النصر الإماراتي.

أضاف المصدر لـ مصراوي: عقد يورتشيتش ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم نتفاوض معه ولم نتحدث عن أي تجديد خاصة أن هناك تحفظ شديد داخل النادي علي طريقة إدارته للمباريات والتي تسبب في الخروج من دوري الأبطال الأفريقي وعدم الفوز ببطولة الدوري بعيدًا عن التتويج بكأس مصر علي حساب فريق زد إف سي.

النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع يورتيشتش

وكشف : نادي النصر الإماراتي يفاوض المدرب الكرواتي لقيادته في الموسم المقبل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وهناك نقاط كثيرة تم الاتفاق حولها فيما يخص بنود التعاقد.

وشدد المصدر علي أن بيراميدز سيتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق

