كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المصري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
17:00

النادي الإفريقي

مصدر : رحيل يورتشيتش عن بيراميدز والمدرب يقترب من قيادة النصر الإماراتي

كتب : رمضان حسن

12:39 م 25/05/2026 تعديل في 12:56 م
    كرونوسلاف يورتشيتش
    كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وجوزيه مورينيو
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز
    كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز
    كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز
    كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز

قال مصدر في نادي بيراميدز، إن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش سيرحل عن النادي في غضون الأيام المقبلة ليبدأ مشوار تدريبي جديد مع نادي النصر الإماراتي.

أضاف المصدر لـ مصراوي: عقد يورتشيتش ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم نتفاوض معه ولم نتحدث عن أي تجديد خاصة أن هناك تحفظ شديد داخل النادي علي طريقة إدارته للمباريات والتي تسبب في الخروج من دوري الأبطال الأفريقي وعدم الفوز ببطولة الدوري بعيدًا عن التتويج بكأس مصر علي حساب فريق زد إف سي.

النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع يورتيشتش

وكشف : نادي النصر الإماراتي يفاوض المدرب الكرواتي لقيادته في الموسم المقبل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وهناك نقاط كثيرة تم الاتفاق حولها فيما يخص بنود التعاقد.

وشدد المصدر علي أن بيراميدز سيتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق

بكين تعلق على تقارير رفع الرئيس الصيني صوته بوجه ترامب.. ماذا حدث؟
فضل يوم التروية وأجمل الأدعية المستحبة في ثامن ذي الحجة
بالصور| هنا الزاهد تتألق بفستان أسود أنيق في مهرجان "كان" والجمهور يعلق
بينها مصري.. 6 أندية تضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029
قتل مراته وبناته وولع فيهم.. ماذا حدث في جريمة مصر القديمة؟
