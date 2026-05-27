فيديو الزواج يكتب نهاية "كروان مشاكل" ليلة العيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر"كروان مشاكل" في الإسكندرية، عقب نشره مقطع فيديو مثير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتوى خادش يمثل تعديا على القيم المجتمعية.



أكد البيان الصادر من " الداخلية" أن وحدة المتابعة رصدت مقطع فيديو نشره البلوجر "كروان مشاكل" على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتوى خادش يمثل تعديا صريحًا على القيم المجتمعية والأسرية.

كمين الإسكندرية



وفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على "كروان مشاكل"، أثناء تواجده بنطاق محافظة الإسكندرية، إذ تبين من الفحص أنه له معلومات جنائية، و بمواجهته اعترف قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

حجب على فيديو الزواج

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم "كروان مشاكل"، إلى جانب مخاطبة النيابة العامة لإعمال شؤونها القانونية بشأن المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر تلك الحسابات.

و أثار "كروان مشاكل" حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب نشره مقطع فيديو خادش بعد زواجه من حفيدة المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكروان مشاكل رفقة والد وزوجته، وطالب المتابعين سرعة القبض على صانع المحتوى الشهير، كونه نشر مقطع فيديو اعتبره البعض مسيء لعادات وقيم المجتمعية.

