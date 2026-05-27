أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في البعثة الرسمية للحج السياحي المصري المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، تفعيل خطة متكاملة لحماية حجاج السياحة من ارتفاع درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج، وذلك في ضوء التعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية استنادًا إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمملكة بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال وقفة عرفات وأيام التشريق.

الالتزام بالبقاء داخل المخيمات خلال ساعات الذروة

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن التعليمات الصادرة تضمنت ضرورة بقاء الحجاج داخل المخيمات بمشعر عرفات خلال ساعات منع التفويج، مع عدم السماح بالمشي أو التجمعات الخارجية خلال هذه الفترات.

وأوضحت أن ذات التعليمات ستُطبق داخل مخيمات منى خلال أيام التشريق، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حفاظًا على سلامة الحجاج والحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

رئيس البعثة: "خطة وقائية شاملة تنفيذاً لتوجيهات الوزير"

أشارت إلى أن حماية الحجاج من مخاطر الإجهاد الحراري تأتي على رأس أولويات البعثة الرسمية للحج السياحي هذا الموسم، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتوفير موسم حج آمن يضمن أعلى درجات الراحة والرعاية الصحية لحجاج السياحة المصريين.

توعية مستمرة ومظلات للحجاج

شددت البعثة على أهمية رفع وعي الحجاج بضرورة الإكثار من شرب المياه واستخدام الزمزميات المبردة بصورة منتظمة، إلى جانب توزيع مظلات واقية عليهم لاستخدامها أثناء التنقل داخل المشاعر المقدسة، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

ضوابط صارمة للتفويج والنقل

تضمنت التعليمات ضرورة الالتزام الكامل بخطط التفويج الرسمية واستخدام وسائل النقل المعتمدة فقط، مع منع المشي الجماعي العشوائي داخل المشاعر المقدسة، والالتزام بالمواعيد المحددة للتحرك من عرفات إلى مزدلفة، ثم إلى منى لرمي الجمرات، بما يضمن انسيابية الحركة وتفادي التكدسات.

تنبيه خاص بعد العودة إلى مكة

كما تضمنت التوجيهات التأكيد على ضرورة أداء الصلوات في المساجد القريبة من مقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة خلال أوقات الذروة، وعدم التوجه إلى المسجد الحرام في تلك الفترات، تجنبًا للإجهاد والزحام، مع التأكيد على أن مكة كلها حرم ويُضاعف فيها الأجر.

تعميم عاجل على شركات السياحة

في هذا الإطار، خاطبت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لتعميم هذه التعليمات على جميع الشركات المنظمة لرحلات الحج السياحي، والتنبيه على الحجاج بضرورة الالتزام الكامل بها حفاظًا على سلامتهم طوال فترة أداء المناسك.