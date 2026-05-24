مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 2
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

جميع المباريات

استقالة جماعية تهز الإسماعيلي.. تطورات جديدة بعد لقاء وزير الرياضة

كتب : أميرة يوسف

08:37 م 24/05/2026

النادي الاسماعيلي

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي تمسكها بقرار الاستقالة الجماعية، التي سبق وتقدمت بها، وذلك عقب اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، والذي ناقش مستقبل النادي في ظل أزمته الحالية.

سيناريوهات لمستقبل النادي

وكشفت اللجنة أن الاجتماع تناول تصورين لمستقبل النادي، أحدهما يتعلق بالهبوط إلى دوري القسم الثاني، والآخر يتضمن التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة بمشاركة طرف استثماري، مع بقاء الديون على الرخصة الأصلية.

رفض المساس بالتاريخ والرخصة

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي مساس برخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، معتبرة أن هذا الموقف كان السبب الرئيسي وراء تقديم الاستقالة الجماعية.

مقترحات لم تُنفذ

وأشارت إلى أنها قدمت خلال الفترة الماضية عدة مقترحات لزيادة الموارد المالية، منها طرح العضويات واستغلال الإعلانات والأسوار، إلا أنها لم تلقَ الاستجابة الكافية.

رفض قبول الاستقالة مؤقتًا

وأوضح البيان أن وزير الشباب والرياضة رفض في الوقت الحالي قبول الاستقالة، مطالبًا بإعادة دراسة الموقف، فيما أكدت اللجنة أنها ستقوم بإرسال الاستقالات رسميًا للجهة المختصة.

الإسماعيلي في قلب الأزمة

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن جميع قراراتها جاءت حفاظًا على تاريخ النادي وجماهيره، في وقت تتواصل فيه الأزمة داخل صفوف “الدراويش”.

النادي الاسماعيلي وزارة الشباب والرياضة لجنة الإسماعيلي

