تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

هل يتم استثناء مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق؟

كتب : محمد خيري

04:10 م 31/03/2026

مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، التزام جميع الهيئات الرياضية ومراكز الشباب بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالغلق المبكر للمنشآت.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات عبر راديو ميجا إف إم، أنه تم التنسيق مع رابطة الأندية واتحاد الكرة لتقديم تصور كامل بشأن مواعيد المباريات، في ظل قرار الغلق عند الساعة التاسعة مساءً.

استمرار مباريات الدوري في مواعيدها المعتادة

وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب هو استمرار مباريات الدوري في مواعيدها المعتادة، حال ثبوت تأثير تعديلها على منتخب مصر أو على سير المسابقات المحلية، بما يضمن عدم الإضرار بمنظومة كرة القدم.

وأضاف أن مباريات الدوري المسائية قد يتم استثناؤها من قرار الغلق المبكر، حال تقديم رابطة الأندية واتحاد الكرة مبررات قوية لعدم تعديل مواعيدها.

الدوري المصري وزارة الشباب والرياضة الأهلي الزمالك

قطر ترفع سعر بنزين 95 بنسبة 8% وتبقي على باقي الأسعار دون تغيير
شئون عربية و دولية
الحكومة تتقشف وترشد الإنفاق في كافة الجهات والهيئات وتستثني الرواتب
سعر الدولار يقفز في العقود الآجلة إلى 63.8 جنيه.. فما الأسباب؟
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا
الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ