أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، التزام جميع الهيئات الرياضية ومراكز الشباب بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالغلق المبكر للمنشآت.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات عبر راديو ميجا إف إم، أنه تم التنسيق مع رابطة الأندية واتحاد الكرة لتقديم تصور كامل بشأن مواعيد المباريات، في ظل قرار الغلق عند الساعة التاسعة مساءً.

استمرار مباريات الدوري في مواعيدها المعتادة

وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب هو استمرار مباريات الدوري في مواعيدها المعتادة، حال ثبوت تأثير تعديلها على منتخب مصر أو على سير المسابقات المحلية، بما يضمن عدم الإضرار بمنظومة كرة القدم.

وأضاف أن مباريات الدوري المسائية قد يتم استثناؤها من قرار الغلق المبكر، حال تقديم رابطة الأندية واتحاد الكرة مبررات قوية لعدم تعديل مواعيدها.