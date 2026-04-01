الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الشباب والرياضة تستقبل منتخب الووشو كونغ فو بعد إنجاز عالمي بالصين

كتب : محمد خيري

10:56 ص 01/04/2026

منتخب الكونغ فو

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو، عقب عودتها من الصين، وذلك بعد تحقيق إنجاز مميز في بطولة العالم للناشئين، حيث حصد المنتخب 10 ميداليات متنوعة، إلى جانب التأهل والحصول على الكوتة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال 2026.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية بالوزارة، وذلك تقديرًا لما حققه أبطال المنتخب من نتائج مشرفة تعكس التطور الملحوظ للعبة في مصر، وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، خاصة في ظل مشاركة قوية من مختلف دول العالم.

الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، حرص الوزارة على دعم الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإعداد الأبطال، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026، حيث يعزز من فرص المنتخب في تقديم أداء قوي ومشرف خلال المنافسات المقبلة.

فيديو قد يعجبك



مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق