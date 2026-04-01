الشباب والرياضة تستقبل منتخب الووشو كونغ فو بعد إنجاز عالمي بالصين

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو، عقب عودتها من الصين، وذلك بعد تحقيق إنجاز مميز في بطولة العالم للناشئين، حيث حصد المنتخب 10 ميداليات متنوعة، إلى جانب التأهل والحصول على الكوتة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب بالسنغال 2026.

وكان في استقبال البعثة الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام المنتخبات الوطنية بالوزارة، وذلك تقديرًا لما حققه أبطال المنتخب من نتائج مشرفة تعكس التطور الملحوظ للعبة في مصر، وقدرة اللاعبين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية، خاصة في ظل مشاركة قوية من مختلف دول العالم.

الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، حرص الوزارة على دعم الاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإعداد الأبطال، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات الدولية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026، حيث يعزز من فرص المنتخب في تقديم أداء قوي ومشرف خلال المنافسات المقبلة.