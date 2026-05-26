تنطلق يوم الخميس 28 مايو منافسات الجولة الـ13 والأخيرة من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والتي تشهد إقامة سبع مباريات حاسمة في ختام مشوار الفرق المتنافسة ضمن المجموعة.

وشهدت الجولات الماضية صراعًا قويًا بين فرق المجموعة من أجل تحسين المراكز والابتعاد عن مناطق الخطر، قبل إسدال الستار على منافسات مرحلة الهبوط بالجولة الأخيرة.

مواعيد مباريات الجولة الـ13

الخميس 28 مايو

بتروجت × الجونة – الساعة 5:00 مساءً على استاد بتروسبورت.

الإسماعيلي × فاركو – الساعة 8:00 مساءً على استاد الإسماعيلية.

طلائع الجيش × وادي دجلة – الساعة 8:00 مساءً على استاد جهاز الرياضة.

الجمعة 29 مايو

زد × كهرباء الإسماعيلية – الساعة 8:00 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

المقاولون العرب × مودرن سبورت – الساعة 8:00 مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان.

غزل المحلة × حرس الحدود – الساعة 8:00 مساءً على استاد غزل المحلة.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 مساءً على استاد السلام.

ويُذكر أن أربعة أندية حسمت هبوطها من الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الأخيرة، وهي: الإسماعيلي، فاركو، حرس الحدود، وكهرباء الإسماعيلية، لتودع المسابقة رسميًا وتتجه للمشاركة في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل.