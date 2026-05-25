الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

17:00

النادي الإفريقي

كأس رابطة الأندية

زد

20:00

المصري

كأس رابطة الأندية

إنبي

17:00

وادي دجلة

غموض موقف صلاح ومرموش وغياب حمدي فتحي والمهدي عن ودية مصر وروسيا

كتب : رمضان حسن

11:35 ص 25/05/2026 تعديل في 12:43 م
    مرموش مانشستر سيتي_5
    عمر مرموش
    صلاح ومرموش
    عمر مرموش
    محمد صلاح وعمر مرموش (1)
    مرموش

تأكد غياب لاعب الوسط حمدي فتحي عن مباراة مصر الودية ضد روسيا يوم 28 مايو الجاري باستاد القاهرة، بسبب حصول اللاعب علي إنذارين في ودية مصر و إسبانيا التي أقيمت في مارس الماضي بملعب إسبانيول وانتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في دول أمريكا وكندا والمكسيك، ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

غياب المهدي سليمان عن ودية روسيا

ومن المنتظر أيضًا أن يفقد منتخب مصر جهود حارس المرمي المهدي سليمان في ودية روسيا حيث يخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من آثار الإصابة العضلية التي لحقت به في نهائي الكونفيدرالية ، كما تحوم شكوك حول قدرة الظهير الأيسر أحمد فتوح علي اللحاق بهذه المباراة في ظل معاناته من إصابة عضلية.

غموض موقف محمد صلاح ومرموش

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، انضمام الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح للمعسكر اليوم "الإثنين" علي أن يحدد الجهاز الفني موقفهما من المشاركة في ودية روسيا وفقا للحالة الفنية والبدنية لكل لاعب.

ويحصل لاعبو مصر علي راحة عقب ودية روسيا ثم تطير البعثة إلي أمريكا يوم 30 مايو الجاري استعدادًا لخوض مباراة البرازيل الودية التي تقام في السادس من يونيو القادم وهي آخر بروفة قبل انطلاق المونديال.

حمدي فتحي خارج ودية مصر و روسيا بسبب الإيقاف

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-5: نجاح وترقية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
لماذا تراجعت أرباح مربي الماشية في موسم عيد الأضحى؟.. نقيب الفلاحين يكشف
رابطة التجار تكشف حقيقة وقف بيع السيارات.. وتؤكد: الأسعار بدأت في التراجع
خانت صاحبتها وماتت فوق الغنيمة.. القصة الكاملة لـ"كوافير مدينة نصر" وحقيبة
فضل يوم التروية وأجمل الأدعية المستحبة في ثامن ذي الحجة
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟