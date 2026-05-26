إعلان

وقفة عرفة ليست اليوم.. 4 دول تحتفل بعيد الأضحى الخميس

كتب : علي شبل

02:01 م 26/05/2026

وقفة عرفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

على خلاف غالبية الدول العربية والإسلامية التي تحتفل بوقفة عرفات اليوم الثلاثاء، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو، تنتظر شعوب 4 دول أول أيام العيد الخميس 28 مايو 2026.

اختلاف رؤية هلال ذي الحجة

يأتي ذلك بسبب اختلاف ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، حيث بدأت هذه الدول الأربع الشهر يوم الثلاثاء 19 مايو، بينما بدأت السعودية ومصر وأغلب الدول العربية والإسلامية يوم الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذي الحجة للعام 1447هـ.

4 دول لن تشهد وقفة عرفات اليوم

أما الدول التي لن تشهد وقفة عرفة اليوم الثلاثاء، وبالتالي يكون أول أيام عيد الأضحى عندها الخميس 28 مايو 2026، فهي:
الهند
بنغلاديش
بروناي
جنوب إفريقيا

ويُعد اختلاف بدايات الأشهر الهجرية بين بعض الدول أمرًا متكررًا يرتبط بطرق تحري الهلال واعتماد الرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

8 آداب شرعية في ذبح الأضحية.. الإفتاء توضح ما يُستحب فعله يوم النحر

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. عالم بالأوقاف: أيام تتضاعف فيها الحسنات

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

وقفة عرفات يوم عرفة الحج 2026 عيد الأضحى 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
اقتصاد

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
زووم

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)
أخبار

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
اقتصاد

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة