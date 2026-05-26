على خلاف غالبية الدول العربية والإسلامية التي تحتفل بوقفة عرفات اليوم الثلاثاء، وأول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو، تنتظر شعوب 4 دول أول أيام العيد الخميس 28 مايو 2026.

اختلاف رؤية هلال ذي الحجة

يأتي ذلك بسبب اختلاف ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، حيث بدأت هذه الدول الأربع الشهر يوم الثلاثاء 19 مايو، بينما بدأت السعودية ومصر وأغلب الدول العربية والإسلامية يوم الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذي الحجة للعام 1447هـ.

4 دول لن تشهد وقفة عرفات اليوم

أما الدول التي لن تشهد وقفة عرفة اليوم الثلاثاء، وبالتالي يكون أول أيام عيد الأضحى عندها الخميس 28 مايو 2026، فهي:

الهند

بنغلاديش

بروناي

جنوب إفريقيا

ويُعد اختلاف بدايات الأشهر الهجرية بين بعض الدول أمرًا متكررًا يرتبط بطرق تحري الهلال واعتماد الرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية.

