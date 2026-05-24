في الجيم.. تفاصيل مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهة روسيا الودية

كتب : محمد خيري

05:07 م 24/05/2026
    رامي ربيعة
    إمام عاشور
    المهدي سليمان
    زيزو
    حسام حسن وتريزيجيه

واصل منتخب مصر لكرة القدم تدريباته اليوم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني مرانًا بدنيًا داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم" بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل خوض المباريات الودية المقبلة.

استعدادات لمواجهة روسيا

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة ودية أمام منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في بروفة قوية قبل السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال التحضيرات للمونديال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني يوم 30 مايو الجاري إلى مدينة أوهايو الأمريكية، التي ستستضيف معسكر الفراعنة خلال منافسات كأس العالم، قبل خوض مباراة ودية قوية أمام منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات منتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم ومنتخب إيران لكرة القدم، حيث يطمح الفراعنة إلى تقديم مشاركة قوية وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة العالمية.

