أعلنت إدارة الخط الأخضر الثالث للمترو تعديل أوقات الانتظار بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتيسير حركة التنقل وتقديم خدمة أفضل للركاب خلال فترة العطلات.



تعديل مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو في العيد



أوضحت الإدارة، في بيان اليوم، أن زمن التقاطر بين القطارات سيكون 5 دقائق و30 ثانية طوال أيام الإجازة، بينما يصل إلى 6 دقائق و30 ثانية يوم الجمعة.

وأضافت أن القطارات القادمة من اتجاه جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات سيكون وقت الانتظار بينها 11 دقيقة طوال أيام الإجازة، و13 دقيقة يوم الجمعة.

كما أكدت إدارة الخط الأخضر الثالث أن ساعات التشغيل اليومية تبدأ من الساعة 5:15 صباحًا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، طوال فترة الإجازة.