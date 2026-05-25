أحمد سيد زيزو: "الأهلي كان أفضل اختيار بعد رحيلي عن الزمالك"

كتب : محمد الميموني

12:46 ص 25/05/2026
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (4)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (1)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (5)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (2)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (3)
    زيزو في أمريكا
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (4)
    احتفال زيزو بكأس السوبر
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (1)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (3)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (2)
    زيزو في آخر مباراة له مع الأهلي في الدوري
    زيزو من مباراة إنتر ميامي (2)
    زيزو
    احمد سيد زيزو
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
    إمام عاشور مع زيزو
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)
    حزن زيزو
    أحمد سيد زيزو (9) (1)
    زيزو (3)
    زيزو (1)
    زيزو (6)

أكد أحمد سيد زيزو أن اختياره الانتقال إلى النادي الأهلي كان القرار الأفضل.

ماذا قال زيزو عن انتقاله للأهلي؟

وقال زيزو في حوار تلفزيوني ببرنامج "ملعب أون": "الأهلي كان أحسن اختيار ليا بعد رحيلي عن الزمالك، تجربة كأس العالم كانت ممتعة جدا بالنسبة لي لأنها حاجة جديدة اول مره أشارك فيها في مشواري الكروي".

وأضاف: "الحمد لله أولويات الحياة كلها موجودة عندي، لكن الطموح الكروي والشغف والبطولات الكبيرة فكان لازم اختار المارد الأحمر واختيار القلعة الحمراء كان أفضل اختيار".

أرقام زيزو في كأس العالم للأندية

وشارك زيزو في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، بمعدل 245دقيقة.

