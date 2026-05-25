رئيس المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك مع محمد صلاح قبل احترافه

رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح قبل احترافه

"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟

أكد أحمد سيد زيزو أن اختياره الانتقال إلى النادي الأهلي كان القرار الأفضل.

ماذا قال زيزو عن انتقاله للأهلي؟

وقال زيزو في حوار تلفزيوني ببرنامج "ملعب أون": "الأهلي كان أحسن اختيار ليا بعد رحيلي عن الزمالك، تجربة كأس العالم كانت ممتعة جدا بالنسبة لي لأنها حاجة جديدة اول مره أشارك فيها في مشواري الكروي".

وأضاف: "الحمد لله أولويات الحياة كلها موجودة عندي، لكن الطموح الكروي والشغف والبطولات الكبيرة فكان لازم اختار المارد الأحمر واختيار القلعة الحمراء كان أفضل اختيار".

أرقام زيزو في كأس العالم للأندية

وشارك زيزو في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، بمعدل 245دقيقة.

اقرأ أيضًا:

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي

رئيس المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك مع محمد صلاح قبل احترافه



