تراجع الأهلي.. تصنيف فيفا المؤهل لكأس العالم للأندية 2029 بعد تأهل صنداونز

كتب : محمد خيري

10:57 ص 25/05/2026
تراجع الأهلي إلى المركز الثالث في التصنيف التراكمي المتداول المؤهل لكأس العالم للأندية 2029، عقب تتويج ماميلودي صنداونز بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، في وقت اشتعلت فيه المنافسة بين كبار أندية القارة على بطاقات التأهل الأربع المخصصة لأفريقيا في النسخة المقبلة من المونديال.

بيراميدز يحجز مكانه في كأس العالم للأندية

وكان بيراميدز قد حجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال، قبل أن يلحق به صنداونز بحصد اللقب القاري في الموسم التالي، ليضمن المقعد الثاني للقارة السمراء.

ووفقًا للنظام الذي طُبق في النسخة السابقة من البطولة العالمية، تُمنح مقاعد أفريقيا للأندية المتوجة بدوري أبطال أفريقيا خلال المواسم الأربعة السابقة للمونديال، بينما يُحتكم إلى تصنيف الأداء القاري في حال تكرار تتويج نادٍ واحد باللقب أكثر من مرة.

تراجع الأهلي في التصنيف

وشهد الأهلي تراجعًا في الترتيب بعد حصده 13 نقطة فقط خلال نسخة 2025-2026، مقارنة بـ24 نقطة في الموسم السابق، ليتوقف رصيده عند 37 نقطة ويحتل المركز الثالث.

في المقابل، واصل الجيش الملكي المغربي تألقه القاري بعدما جمع 26 نقطة في الموسم الحالي إلى جانب 16 نقطة في الموسم الماضي، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ويتصدر التصنيف، متقدمًا على الترجي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما جاء الهلال السوداني رابعًا بـ28 نقطة.

وجاء ترتيب التصنيف التراكمي الحالي على النحو التالي:

1- الجيش الملكي المغربي: 42 نقطة.
2- الترجي الرياضي التونسي: 38 نقطة.
3- الأهلي المصري: 37 نقطة.
4- الهلال السوداني: 28 نقطة.

وتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل المتبقية إلى كأس العالم للأندية 2029، في ظل تبقي موسمين كاملين من دوري أبطال أفريقيا قد يشهدان تغييرات مؤثرة في خريطة المتأهلين والتصنيف القاري.

بينها مصري.. 6 أندية تضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029
