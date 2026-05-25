كأس رابطة الأندية

إنبي

17:00

وادي دجلة

زد

20:00

المصري

الأهلي بنغازي

17:00

النادي الإفريقي

أحمد زيزو: "اللي بنيته في الزمالك بيتحصد دلوقتي والفلوس مهمة"

كتب : محمد الميموني

12:36 ص 25/05/2026
    زيزو وإمام عاشور
    زيزو من مباراة إنتر ميامي (1)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (4)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (1)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (5)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (2)
    الأهلي يعلن صفقة زيزو (3)
    زيزو في أمريكا
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (4)
    احتفال زيزو بكأس السوبر
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (1)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (3)
    زيزو بعد الفوز بالسوبر المصري (2)
    اختفال زيزو مع الشحات بهدفه في الزمالك
    زيزو في آخر مباراة له مع الأهلي في الدوري
    زيزو من مباراة إنتر ميامي (2)
    زيزو
    احمد سيد زيزو
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
    إمام عاشور مع زيزو
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أسباب رحيله عن الزمالك.

ماذا قال زيزو عن رحيلة من الزمالك؟

قال زيزو أثناء ظهوره في لقاء تلفزيوني ببرنامج "ملعب أون": "الفلوس مش هي الرغبة الأولى ليا في أي نادي، الفلوس مهمة ولكن في حاجات تانية ليها حسابات وعوامل كثيرة، واخترت المكان المناسب بعد رحيلي عن الزمالك".

هل ندم زيزو لعودته من أوروبا؟

وأضاف: "أنا مش ندمان على عودتي من أوروبا، مين ميحلمش إنه يلعب في فريق كبير زي الزمالك وكل اللي بنيته في الزمالك بيتزرع ويتحصد دلوقتي".

وتابع: "لم أكن أعلم تطوارت مفاوضات تجديد عقدي مع الزمالك في المرة الثانية، وفي لحظة من اللحظات لما الإنسان بيحس إنه غير مرغوب في المكان اللي هو فيه أكيد بياخد قرار الرحيل".

أحمد سيد زيزو الزمالك الأهلي

