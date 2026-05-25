أحمد سيد زيزو: "الأهلي كان أفضل اختيار بعد رحيلي عن الزمالك"

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، أسباب رحيله عن الزمالك.

ماذا قال زيزو عن رحيلة من الزمالك؟

قال زيزو أثناء ظهوره في لقاء تلفزيوني ببرنامج "ملعب أون": "الفلوس مش هي الرغبة الأولى ليا في أي نادي، الفلوس مهمة ولكن في حاجات تانية ليها حسابات وعوامل كثيرة، واخترت المكان المناسب بعد رحيلي عن الزمالك".

هل ندم زيزو لعودته من أوروبا؟

وأضاف: "أنا مش ندمان على عودتي من أوروبا، مين ميحلمش إنه يلعب في فريق كبير زي الزمالك وكل اللي بنيته في الزمالك بيتزرع ويتحصد دلوقتي".

وتابع: "لم أكن أعلم تطوارت مفاوضات تجديد عقدي مع الزمالك في المرة الثانية، وفي لحظة من اللحظات لما الإنسان بيحس إنه غير مرغوب في المكان اللي هو فيه أكيد بياخد قرار الرحيل".

