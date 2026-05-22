الدوري المصري

الجونة

2 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 1
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

90 93
17:00

فيل دي داكار

"ربيعة يتفوق على النني".. العين الإماراتي يتوج بلقب كأس رئيس الدولة بعد الفوز على الجزيرة

كتب : يوسف محمد

09:13 م 22/05/2026
    لاعبي العين الإماراتي (1)
    لقطات من مباراة مان سيتي والعين الإماراتي (1) (1)
    رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)
    العين الإماراتي يكتسح على أوكلاند سيتي بسداسية
    فريق العين الإماراتي
    العين الإماراتي
    رامي ربيعة
    احتفال رامي ربيعة بهدفه
    رامي ربيعة

تمكن فريق العين الإماراتي، من التتويج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات، بعد الفوز على فريق الجزيرة في المباراة النهائية.

وحقق فريق العين الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري رامي ربيعة، فوزا كبيرا على حساب الجزيرة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد".

ألقاب رامي ربيعة مع العين الإماراتي

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري رامي ربيعة مع العين الإماراتي ومحمد النني مع فريق الجزيرة، إذ تواجد الثنائي بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

ونجح رامي ربيعة في حصد لقبه الثاني مع العين الإماراتي خلال الموسم الحالي، إذ سبق وحصد مع الفريق لقب الدوري الإماراتي.

والجدير بالذكر أن رامي ربيعة كان قد انضم إلى فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

