كشف المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات داخل بعض الجمعيات الزراعية في نطاق المحافظة، وذلك عقب تنفيذ أعمال فحص ومتابعة ميدانية مكثفة.

حملات رقابية لضبط المخالفات

وأوضحت مديرية الزراعة بكفر الشيخ أنها نفذت حملات رقابية داخل الجمعيات الزراعية، للتصدي لأي مخالفات تمس المال العام أو تؤثر على حقوق المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة كفر الشيخ.

مخالفات في صرف الأسمدة وتزوير بالحيازات

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن أعمال الفحص أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بصرف أسمدة مدعمة لغير المستحقين، من بينهم متعدون على الأراضي الزراعية، إلى جانب اكتشاف حالات تزوير وتلاعب في بعض الحيازات الزراعية ومستندات الملكية.

إحالة الوقائع للجهات المختصة

وأشار إلى أنه جارٍ إحالة جميع الوقائع والمخالفات إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إعداد تقرير تفصيلي ورفعه إلى محافظ كفر الشيخ.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد أن الحملات المفاجئة مستمرة في مختلف مراكز المحافظة، مع عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالدعم الزراعي أو إهدار المال العام، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.