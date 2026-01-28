زوجة النني الثانية تعلن تعرض ابنهما لوعكة صحية (صورة)

بعد أنباء طلب رحيله.. أول رد فعل من محمود عواد حارس الزمالك

أعلنت حنان المغربية، زوجة محمد النني الثانية، تعرض ابنهما "تميم"، لوعكة صحية في الساعات الماضية.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لطفلها تميم وتظهر عليه علامات التوعك في إحدى عينيه.

وكتبت حنان: "شكرا لسؤالكم علي ابني، الصراحة يكسر الخاطر، حبيبي حصل عنده عدوى، بسبب شعره، طوال اليوم يبكي ومضايق".