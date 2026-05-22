مصدر لمصراوي: هيثم شعبان يقترب من تدريب أبو قير للأسمدة

اقترب هيثم شعبان من تولي القيادة الفنية لفريق أبو قير للأسمدة، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، بداية من الموسم المقبل.

مدرب جديد لأبو قير للأسمدة

قال مصدر لمصراوي: "مسؤولو أبوقير للأسمدة دخلوا في مفاوضات مع هيثم شعبان خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق في أول ظهور له بالدوري الممتاز".

وأضاف: "هيثم شعبان رفض التطرق لأي تفاصيل تخص مستقبله في الوقت الحالي، في ظل ارتباطه بعقد مع نادي حرس الحدود، إلى جانب العلاقة القوية التي تجمعه بإدارة النادي، لكنه لم يغلق الباب أمام خطوة تدريب أبوقير للأسمدة، مفضلًا تأجيل حسم موقفه النهائي إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري".

وأعلن أمير عزمي مجاهد، رحيله عن أبو قير للأسمدة بعد الصعود معهم للدوري الممتاز، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "بعد رحلة استمرت 60 يومًا من العمل المتواصل، والمجهود الكبير، والإيمان بهدف واحد، أُعلن اليوم نهاية مسيرتي مع نادي أبو قير للأسمدة، بعد أن وفقنا الله في تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود بالفريق إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي".

واختتم: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي أبو قير للأسمدة، على الدعم والثقة التي حصلت عليها منذ اليوم الأول، كما أتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين الأبطال، والجهاز الفني، والجهاز الإداري والطبي، وكل من عمل خلف الكواليس، على الإخلاص والروح الكبيرة التي كانت السبب الحقيقي وراء هذا النجاح".

