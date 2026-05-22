كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري

سخرت مجلة النادي الأهلي من تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري رقم 15 في تاريخه، مشيرة إلى أن المارد الأحمر توج به في موسم 1978-1979.

وتوج الزمالك بالدوري المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، وتصدر المسابقة بـ56 نقطة، بينما احتل الأهلي المركز الثالث.

مجلة الأهلي تسخر من الزمالك

جاء عدد يوم الخميس 21 مايو 2026، في مجلة النادي الأهلي بعنوان: "بكل روح رياضية.. مبروك للزمالك.. ولكن! عندما فاز الأهلي بالدوري رقم (15) موسم (1978-1979): كانت الدنيا غير الدنيا".

وتضمن غلاف العدد صورة لشخصية كرتونية ترتدي قميصًا أحمر وشورتًا أبيض، ويجلس على درع الدوري وعليه رقم 15.

وكتب على غلاف المجلة: "انتهى دوري وفا.. الحكم الظالم للأهلي كشف نفسه في المغرب.. عندما فاز الأهلي بالدوري رقم 15 كانت الدنيا غير الدنيا".

وأضاف: "كيلو اللحمة بجنيه ونصف وجرام الذهب بـ5 جنيهات.. سكان مصر كانوا 40 مليونًا وبداية ظهور التلفزيون الملون.. الدولار كان بـ69 قرشًا والريال بـ2 قرش بس.. سعر الجورنال كان 20 مليمًا وجوز الحمام كان 3 فرادي".

واختتم غلاف المجلة: "سيد عبد الحفيظ كان عنده سنة واحدة، وتوروب كان في رابعة ابتدائي عندهم.. ومعتمد جمال كان في أولى ابتدائي، ووليد صلاح الدين كان في تانية ابتدائي".

