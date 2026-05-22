مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري

كتب : هند عواد

12:53 م 22/05/2026 تعديل في 12:55 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (16)
  • عرض 6 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
  • عرض 6 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (15)
  • عرض 6 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (19)
  • عرض 6 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (21)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سخرت مجلة النادي الأهلي من تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري رقم 15 في تاريخه، مشيرة إلى أن المارد الأحمر توج به في موسم 1978-1979.

وتوج الزمالك بالدوري المصري، للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، وتصدر المسابقة بـ56 نقطة، بينما احتل الأهلي المركز الثالث.

مجلة الأهلي تسخر من الزمالك

جاء عدد يوم الخميس 21 مايو 2026، في مجلة النادي الأهلي بعنوان: "بكل روح رياضية.. مبروك للزمالك.. ولكن! عندما فاز الأهلي بالدوري رقم (15) موسم (1978-1979): كانت الدنيا غير الدنيا".

وتضمن غلاف العدد صورة لشخصية كرتونية ترتدي قميصًا أحمر وشورتًا أبيض، ويجلس على درع الدوري وعليه رقم 15.

مجلة الأهلي تسخر من الزمالك (2)مجلة الأهلي تسخر من الزمالك (1)

وكتب على غلاف المجلة: "انتهى دوري وفا.. الحكم الظالم للأهلي كشف نفسه في المغرب.. عندما فاز الأهلي بالدوري رقم 15 كانت الدنيا غير الدنيا".

وأضاف: "كيلو اللحمة بجنيه ونصف وجرام الذهب بـ5 جنيهات.. سكان مصر كانوا 40 مليونًا وبداية ظهور التلفزيون الملون.. الدولار كان بـ69 قرشًا والريال بـ2 قرش بس.. سعر الجورنال كان 20 مليمًا وجوز الحمام كان 3 فرادي".

واختتم غلاف المجلة: "سيد عبد الحفيظ كان عنده سنة واحدة، وتوروب كان في رابعة ابتدائي عندهم.. ومعتمد جمال كان في أولى ابتدائي، ووليد صلاح الدين كان في تانية ابتدائي".

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: هيثم شعبان يقترب من تدريب أبو قير للأسمدة

لأول مرة من 22 عاما.. حدث استثنائي في الموسم الحالي بمصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يمكن للرياضة أن تحمي الدماغ من الخرف؟
نصائح طبية

هل يمكن للرياضة أن تحمي الدماغ من الخرف؟
ماذا حدث بين محمد رمضان وغادة عبدالرازق في حفل موسيقي بالسفارة الإيطالية؟-
موسيقى

ماذا حدث بين محمد رمضان وغادة عبدالرازق في حفل موسيقي بالسفارة الإيطالية؟-
طهران ترد على أنور قرقاش وتدوينة "التنمر الإيراني".. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

طهران ترد على أنور قرقاش وتدوينة "التنمر الإيراني".. ماذا قالت؟
الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
رياضة محلية

الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور