بحذركم من مصير ربيعة.. شوبير يفجر مفاجأة بما يفعله جراديشار مع الأهلي

كتب : محمد خيري

01:56 م 18/01/2026
حذر الإعلامي أحمد شوبير مسئولي النادي الأهلي من تكرار السيناريو الذي حدث مع مدافع الفريق السابق رامي ربيعة، مع مهاجم الفريق الحالي السلوفيني نيتيس جراديشار خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن الحديث اليومي عن مفاوضات الأهلي مع لاعبين جدد أصبح أمرًا متكررًا، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات قد تصطدم بالمغالاة المالية، مثل حالة اللاعب محمد أمين رمضاوي من نادي أتلتيك بارادو الجزائري، حيث طلب مليون ونصف دولار مقابل لاعب يبلغ من العمر 20 عامًا، مما أدى إلى انسحاب الأهلي من الصفقة.

وأضاف شوبير أن الحديث كان سابقًا عن لاعبين آخرين مثل مصطفى قابيل لاعب أربيل والفاخوري لاعب الوحدات الأردني، قبل أن يظهر الحديث عن رغبة جراديشار في الانتقال إلى الدوري المجري، وتمسكه بذلك، مع شعوره بالتشكيك في قدراته، وسط التقارير عن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي جديد.

وحذر شوبير مسئولي الأهلي قائلاً: "في حال رحيل جراديشار، يجب التأكد من وجود بديل جاهز قبل الموافقة على الصفقة، مثلما حدث مع رامي ربيعة الذي رفض المقابل المادي المطلوب ورحل، وما زال الأهلي يبحث عن مدافع قوي لتعويضه، فالأمر لا يتعلق بعمر اللاعب فقط، بل بمدى أهميته للفريق."

الأهلي شوبير أحمد شوبير جراديشار النادي الأهلي رامي ربيعة صفقات الأهلي

