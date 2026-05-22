أصدر الأستاذ الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، برئاسته، بهدف تطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم وتوفير بيئة جامعية شاملة وداعمة.

تشكيل المجلس وتعزيز العمل المؤسسي

ويضم المجلس في عضويته نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب نائبًا للرئيس، والدكتور حسام عبد الرحيم مديرًا للمركز، إلى جانب عدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات المعنية، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس الجامعة أن القرار يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتكامل الجهود داخل الجامعة لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة للطلاب ذوي الإعاقة.

إشراك الطلاب في صنع القرار

وأشار “فرحات” إلى حرص الجامعة على إشراك الطلاب في صنع القرار، من خلال ضم الطالبة آلاء عصام عبد الرحمن، بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، لأول مرة إلى عضوية المجلس، في خطوة تعكس دعم الجامعة لتمكين الطلاب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

مركز متكامل لخدمة الطلاب

وأوضح رئيس الجامعة أن مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة يشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وفق أحدث المعايير الفنية والتجهيزية، ليصبح مركزًا متكاملًا يقدم خدمات أكاديمية وتدريبية وتأهيلية ونفسية.

تعزيز الوعي والدمج المجتمعي

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المركز يستهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم فعاليات تدعم الدمج والمشاركة المجتمعية، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية لتبادل الخبرات.

تجهيزات حديثة وكوادر متخصصة

بدوره، أوضح الدكتور حسام عبد الرحيم، مدير المركز، أن أعمال التطوير تتضمن تجهيز القاعات بأحدث الوسائل المساندة وتوفير بيئة مناسبة للحركة والتنقل.

وأضاف أن المركز يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في مجالات التربية الخاصة والدعم النفسي والتأهيل، بما يضمن تقديم منظومة متكاملة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة.