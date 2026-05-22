بعد ساعات من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق بترعة في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

10:23 م 22/05/2026

نجحت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بناحية منشية العباسة التابعة لدائرة مركز أبوحماد.

بلاغ وتحرك قوات الإنقاذ

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق شاب داخل مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز أبوحماد، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري للتعامل مع الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات الأولية أن الشاب يُدعى "محمد.م.س.ر"، ويبلغ من العمر 18 عامًا، ومقيم بقرية منشية العباسة، حيث جرفه تيار المياه داخل الترعة، ما أسفر عن وفاته غرقًا.

نقل الجثمان والتحقيقات

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمان، وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

