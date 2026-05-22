تخلت عن منصبها من أجل زوجها.. من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد؟

كتب : عبدالله محمود

10:18 م 22/05/2026
    من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد؟
    من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد؟
    من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد؟
    من هي رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد؟

برسالة مؤثرة، وبسبب مرض زوجها بسرطان العظام، قدمت تولسي غابارد استقالتها من منصبها كمديرة للاستخبارات الأمريكية.

وقالت غابارد في رسالتها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا تستطيع أن تترك زوجها يواجه هذا التشخيص بمفرده.

وكتبت غابارد "لقد كان أبراهام زوجي سندي طوال سنوات زواجنا الإحدى عشرة، وظلّ سنداً لي خلال فترة خدمتي في مهمة عمليات خاصة مشتركة في شرق أفريقيا، وخلال العديد من الحملات السياسية، والآن خلال خدمتي في هذا المنصب. لقد ساندتني قوته وحبه في كل تحدٍّ. لا أستطيع بضمير مرتاح أن أطلب منه مواجهة هذا التحدي وحده بينما أستمر في هذا المنصب المرهق والمستنزف للوقت".

استقالة مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد

ترامب يعلق على قرار الاستقالة

وعلق الرئيس الأمريكي على استقالة مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد من منصبها.
وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال "لسوء الحظ، وبعد أن قدمت تولسي غابارد أداءً رائعًا، ستغادر الإدارة في 30 يونيو. فقد أصيب زوجها العزيز، أبراهام، مؤخرًا بنوع نادر من سرطان العظام".

وأضاف ترامب أن تولسي غابارد ترغب في البقاء بجانب زوجها، ومساعدته على استعادة صحته، متابعًا:"إن الزوجان يخوضان معًا معركةً شرسة. لا شك لديّ أنه سيتعافى قريبًا".
وأوضح ترامب "لقد قامت تولسي بعملٍ استثنائي، وسنفتقدها. وسيتولى نائبها الرئيسي المحترم، آرون لوكاس، منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالنيابة".

من هي تولسي غابارد؟

وتُعد تولسي غابارد واحدة من أكثر الشخصيات السياسية الأمريكية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب تحولاتها الحزبية أو مواقفها من السياسة الخارجية الأمريكية.
مقدم في احتياط الجيش الأمريكي
فهي ضابطة برتبة مقدم في احتياط الجيش الأمريكي، وخدمت في الحرس الوطني لولاية هاواي.
كما شاركت تولسي غابارد ميدانيًا في حرب العراق بين عامي 2004 و2005، إضافة إلى خدمتها في الكويت ضمن مهام عسكرية لاحقة.

أول عضو هندوسي في الكونجرس الأمريكي

ومثلت غابارد الدائرة الانتخابية الثانية لولاية هاواي في مجلس النواب الأمريكي لمدة أربع دورات متتالية بين عامي 2013 و2021، وحققت عدة إنجازات تاريخية، من بينها كونها أول نائبة من أصول ساموية أمريكية وأول عضو هندوسي في الكونجرس الأمريكي، ما جعلها اسما بارزا في الحياة السياسية الأمريكية الحديثة.
وخلال مسيرتها الحزبية، كانت غابارد عضوًا بارزا في الحزب الديمقراطي، وشغلت منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للحزب، كما خاضت سباق الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2020 قبل أن تنسحب منه لاحقًا.

ولكن أحدثت غابارد تحولا كبيرا في مسارها السياسي عندما غادرت الحزب الديمقراطي عام 2022، متهمة إياه بأنه يخضع لسيطرة "نخبة من دعاة الحرب"، قبل أن تتحول إلى سياسية مستقلة ثم تنضم رسميًا إلى الحزب الجمهوري في عام 2024، دعمًا لحملة دونالد ترامب الرئاسية.

استقالة مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد

وفي عام 2025، اختارها ترامب لتولي منصب مديرة الاستخبارات الوطنية، رغم الانتقادات التي وجهت لتعيينها بسبب قلة خبرتها الاستخباراتية التقليدية مقارنة بسابقيها.
وخلال فترة توليها المنصب، واجهت غابارد انتقادات متكررة وخلافات داخلية حول تقييم التهديدات والسياسات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي

