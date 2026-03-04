"محدش يتكلم على مراتي".. النني يرد على أنباء طلاق زوجته الثانية

"خد الدوري بمجهوده".. أول تعليق من رابطة الأندية على حكم المحكمة لصالح

نفى محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الإنجليزي السابق، طلاقه من زوجته الثانية، المؤثرة المغربية "حنان".

النني ينفي طلاق زوجته الثانية

كتب النني عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد إذنكم يا جماعة، محدش يتكلم على مراتي أم ابني، ولا عن ابني، أنا فخور بيها وفخور بابني جدًا".

وأضاف: "إحنا مطلقناش ولا أي حاجة، ياريت يا جماعة بلاش كلام، وكل واحد أو وحدة يخليه في حياته وسيبوه من حياة الناس، وشكرًا".

وانتشرت أنباء بطلاق محمد النني وزوجته الثانية، بعدما قام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما البعض على "إنستجرام"، بينما قامت هي بمسح صورهما سويا.

