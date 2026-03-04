مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

"محدش يتكلم على مراتي".. النني يرد على أنباء طلاق زوجته الثانية

كتب : هند عواد

03:23 م 04/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (15)
  • عرض 5 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 5 صورة
    محمد النني ونجله (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد النني

نفى محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الإنجليزي السابق، طلاقه من زوجته الثانية، المؤثرة المغربية "حنان".

النني ينفي طلاق زوجته الثانية

كتب النني عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد إذنكم يا جماعة، محدش يتكلم على مراتي أم ابني، ولا عن ابني، أنا فخور بيها وفخور بابني جدًا".

النني ينفي طلاق زوجته

وأضاف: "إحنا مطلقناش ولا أي حاجة، ياريت يا جماعة بلاش كلام، وكل واحد أو وحدة يخليه في حياته وسيبوه من حياة الناس، وشكرًا".

وانتشرت أنباء بطلاق محمد النني وزوجته الثانية، بعدما قام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما البعض على "إنستجرام"، بينما قامت هي بمسح صورهما سويا.

محمد النني منتخب مصر أرسنال

