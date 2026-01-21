رامي ربيعة ينشر صورته مع زوجته قبل الولادة ويعلق: "الحمد لله"

"خروج مواطنه".. مصدر يفجر مفاجأة حول طريقة قيد بلعمري مع الأهلي

نشر رامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي ومنتخب مصر، صورته مع زوجته قبل ولادة نجله الثاني "يوسف".

وأعلن رامي ربيعة ولادة مولوده الثاني، أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري 2025، وأطلق عليه اسم "يوسف".

وشارك رامي ربيعة صورته مع زوجته قبل الولادة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، اللهم اجعله ذرية صالحة وبارك فيه".

