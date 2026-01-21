مباريات الأمس
رامي ربيعة ينشر صورته مع زوجته قبل الولادة ويعلق: "الحمد لله"

كتب-مصراوي:

02:02 م 21/01/2026
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة وكنان يلدز وكوامي أوتون
  • عرض 11 صورة
    محاولة رامي ربيعة لقطع الكرة من كوستا
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة وزوجته قبل الولادة

نشر رامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي ومنتخب مصر، صورته مع زوجته قبل ولادة نجله الثاني "يوسف".

وأعلن رامي ربيعة ولادة مولوده الثاني، أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري 2025، وأطلق عليه اسم "يوسف".

رامي ربيعة وزوجته قبل الولادة

وشارك رامي ربيعة صورته مع زوجته قبل الولادة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، اللهم اجعله ذرية صالحة وبارك فيه".

رامي ربيعة نجل رامي ربيعة زوجة رامي ربيعة

