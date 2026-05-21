تزايدت في الآونة الأخيرة التكهنات حول مستقبل عبد الله السعيد وإمكانية اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، في ظل تقدمه في العمر وبلوغه 41 عامًا، رغم استمرار تقديمه مستويات مميزة مع نادي الزمالك.

ويبلغ عبدالله السعيد 41 عامًا، ويواصل تقديم مستويات مميزة مع الزمالك، حيث حقق مع الزمالك لقب الدوري المصري، كما ساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مصير عبدالله السعيد من الاعتزال

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن السعيد يتبقى في عقده موسم إضافي مع الزمالك بخلاف الموسم الحالي، وهو ما يجعل فكرة الاعتزال غير مطروحة في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن اللاعب يميل إلى الاستمرار لموسم جديد، خاصة بعد تجدد دوافعه وطموحاته مع الفريق الأبيض، في مقدمتها المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، والسعي لتحقيق إنجاز قاري جديد مع النادي.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن العلاقة القوية التي تربط عبد الله السعيد بجماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة تمثل عاملًا مهمًا في قراره بالاستمرار، إلى جانب رغبته في مواصلة العطاء داخل المستطيل الأخضر رغم الضغوط البدنية المرتبطة بعمره الكروي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب لا يفكر حاليًا في الاعتزال بنهاية الموسم، وأنه يركز بشكل كامل على المرحلة المقبلة مع الزمالك، في ظل الطموحات الكبيرة التي يسعى لتحقيقها مع الفريق.

