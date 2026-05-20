"تواجد عبد الكريم".. حسام حسن يعلن قائمة المنتخب الوطني لكأس العالم 2026

كتب : مصراوي

11:48 م 20/05/2026 تعديل في 11:58 م
    منتخب مصر
    منتخب مصر
    منتخب مصر (1)
    منتخب مصر (1)
    مروان عطية لاعب منتخب مصر
    منتخب مصر (1)
    لاعبي منتخب مصر
    لاعبي منتخب مصر 1 (1)

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قائمة مبدئية للفراعنة تضم 27 لاعب، استعدادا لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتم اختيار 26 لاعباً واستبعاد لاعب واحد فقط، من قائمة الفراعنة عقب ودية روسيا، المقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخية المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، المهدي سليمان ومحمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، باسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح وكريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن ومحمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، أقطاي عبد الله وحمزة عبد الكريم.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزلندا".

