أعلن نادي نادي الزمالك تعيين طارق السيد في منصب المشرف الفني على أكاديميات النادي داخل المملكة العربية السعودية، في إطار خطة التطوير الشاملة التي ينتهجها النادي لتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب داخل وخارج مصر.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية إدارة الزمالك الهادفة إلى دعم قطاع الناشئين والأكاديميات، وبناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا، من خلال الاستفادة من خبرات نجوم النادي السابقين في مختلف المناصب الفنية والإدارية.

تفاصيل تعيين طارق السيد

وشهدت مراسم توقيع العقود حضور كل من زياد البارودي، مدير أكاديميات الزمالك الخارجية، ومحمد الوقاد، مدير شركة “إن بي إنترناشونال” الوكيل الحصري لأكاديميات النادي في المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو تعزيز الانتشار الخارجي لمشروع الأكاديميات.

وأكدت إدارة الزمالك أن تعيين طارق السيد يأتي ضمن خطة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع إدارة الأكاديميات، للاستعانة بأبناء النادي في تطوير المنظومة الفنية، ونقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة بما يواكب طموحات النادي المستقبلية.

