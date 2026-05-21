أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري

كتب : محمد خيري

04:22 م 21/05/2026
كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك، عن تحركات داخل النادي لحل أزمة إيقاف القيد، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال الجنايني، في تصريحات إذاعية، إن ما تم تقديمه للنادي خلال الفترة الماضية لا يُقارن بالدور الكبير الذي يقوم به ممدوح عباس، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز الداعمين والعارفين بقيمة الكيان.

تحرك الزمالك لحل أزمة القيد

وأكد عضو لجنة الاستثمار أن ملف إيقاف القيد لن يتم تجاهله، مشيرًا إلى عقد اجتماع للجنة الاستثمار اليوم لمناقشة الحلول الممكنة خلال الفترة الحالية، سواء عبر السداد الكامل أو من خلال التسويات مع الأطراف المعنية.

وأوضح أن إجمالي المديونيات المتعلقة بالملف يُقدر بأقل من 7 ملايين دولار، مشددًا على أن الإدارة تعمل على إنهائه بشكل كامل لضمان استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

الزمالك يواجه أزمة مع فيفا

ويواجه الزمالك في الوقت الحالي عدة عقوبات تتعلق بإيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على خلفية عدد من القضايا المرتبطة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين بالنادي.

