سعر الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

04:23 م 19/05/2026

انخفض سعر الدولار لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و27 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

أدى هدوء التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران في عودة سعر الدولار للانخفاض اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.08 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.06 جنيه للشراء، و53.16 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.29 جنيه للشراء، و53.39 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

