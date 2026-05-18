الدوري الإنجليزي

أرسنال

22:00

بيرنلي

الدوري المصري

المقاولون العرب

20:00

وادي دجلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

حرس الحدود

رابطة الأندية تحدد مواعيد نصف نهائي كأس عاصمة مصر

كتب : رمضان حسن

03:20 م 18/05/2026

رابطة الأندية

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل رسمي عن مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصم مصر.

وتتنافس 4 أندية في نصف النهائي للفوز بكأس عاصمة مصر حيث يواجه المصري البورسعيدي نظيره فريق زد، فيما يلتقي وادي دجلة مع نادي انبي.

وقالت رابطة الأندية إن مباراة الذهاب بين المصري وزد ستقام علي استاد السويس الجديد يوم 25 مايو الجاري في تمام الثامنة مساءً، وفي نفس اليوم تُلعب مباراة دجلة وانبي علي ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة عصرًا.

وحددت الرابطة، الأول من شهر يونيو المقبل موعدًا لمباراتي الإياب في الدور نصف النهائي، حيث تقام المباراة الأولي بين زد والمصري علي استاد السويس في تمام الخامسة عصرًا، فيما تقام مباراة انبي ودجلة علي ملعب السلام في تمام الثامنة مساء نفس اليوم.

عودة الحرب بين إيران وأمريكا.. كيف تتأثر الأسواق العالمية؟
لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
