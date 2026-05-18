كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشكل رسمي عن مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس عاصم مصر.

وتتنافس 4 أندية في نصف النهائي للفوز بكأس عاصمة مصر حيث يواجه المصري البورسعيدي نظيره فريق زد، فيما يلتقي وادي دجلة مع نادي انبي.

وقالت رابطة الأندية إن مباراة الذهاب بين المصري وزد ستقام علي استاد السويس الجديد يوم 25 مايو الجاري في تمام الثامنة مساءً، وفي نفس اليوم تُلعب مباراة دجلة وانبي علي ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة عصرًا.

وحددت الرابطة، الأول من شهر يونيو المقبل موعدًا لمباراتي الإياب في الدور نصف النهائي، حيث تقام المباراة الأولي بين زد والمصري علي استاد السويس في تمام الخامسة عصرًا، فيما تقام مباراة انبي ودجلة علي ملعب السلام في تمام الثامنة مساء نفس اليوم.

