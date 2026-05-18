بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف

كتب : أحمد الباهي

03:20 م 18/05/2026

سادت حالة من التوتر والارتباك، داخل ديوان مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عقب قيام صاحب كشك بإحداث إصابة بنفسه باستخدام سلاح أبيض، بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين عدد من الموظفين بسبب مخالفات وقرار إزالة صادر للكشك الخاص به، اليوم الاثنين، ما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين بالمكان.

مشادة داخل المجلس

وبحسب المعلومات الأولية، توجه الشخص ويدعى "أ.ع" إلى مجلس المدينة للاستفسار عن أسباب المخالفات وقرار الإزالة الخاص بالكشك، قبل أن تتطور المناقشات إلى مشادة كلامية مع بعض العاملين داخل الديوان، وسط حالة من الانفعال الشديد.

إصابة نفسه بسلاح أبيض

وخلال المشادة، أخرج صاحب الكشك سلاحًا أبيض وأحدث إصابة بنفسه، ما تسبب في حالة من الفزع داخل المجلس، بينما سارع المتواجدون لمحاولة السيطرة على الموقف وإبلاغ الأجهزة الأمنية والإسعاف.

تدخل أمني وتحقيقات

وانتقلت قوة أمنية إلى مقر مجلس المدينة، وفرضت حالة من الهدوء داخل الديوان، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كما حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي بدأت مباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال الشهود والعاملين داخل المجلس لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
