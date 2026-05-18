تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكافة قيادات الوزارة، بخالص التهاني إلى الدكتور محمد محمود الطيب، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، بمناسبة فوزه بـجائزة الطبيب العربي لعام 2026 في مجال "الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية".

جاء هذا التكريم بناءً على توصيات لجنة جائزة الطبيب العربي خلال اجتماعاتها المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، ضمن فعاليات الدورة الـ64 لمجلس أعمال وزراء الصحة العرب.

وبحسب بيان اليوم، أعربت وزارة الصحة عن اعتزازها بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس المستوى الرفيع للكفاءات المصرية في مجال تطوير النظم الصحية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ويُعد تقديرًا رسميًا للجهود المبذولة في دعم مسيرة الإصلاح الصحي ورفع جودة الخدمات الطبية، بما يعزز مكانة مصر الريادية على المستوى العربي.

وذكرت الوزارة، أن الدكتور محمد الطيب، تبرع بقيمة الجائزة المالية لشراء جهاز طبي لأحد مستشفيات الوزارة.