الجبهة اليُمني صداع في رأس توروب قبل مواجهة انبي

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز تعيين الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة الأهلي وانبي المقرر أن تقام غدًا في الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

ويقود ناجي المباراة حككم ساحة، فيما يعاونه كل من أحمد توفيق طلب( حكم مساعد أول)، وأحمد زيدان ( حكم مساعد ثان)، ويتولي محمود ناصف مهمة الحكم الرابع.

ووقع اختيار لجنة الحكام علي حسام عزب لقيادة غرفة تقنية الفار ويعاونه محمود دسوقي وشريف عبد الله.

وتقام مباراة الأهلي في تمام الثامنة مساءً، ويقبع الفريق الأحمر في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما يحتل انبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.