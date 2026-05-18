فرحوهم في الملعب.. جون إدوارد يمنع الدعوات عن لاعبي الزمالك قبل مباراة

أعلنت لجنة الحكام بـالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ألماني لإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم الألماني كلًا من:

ساشا ستيجمان حكمًا للساحة

كريستوف جونش مساعدًا أول

كريستيان جيتلمان مساعدًا ثانيًا

فلوريان أكسنر حكمًا رابعًا

بينما يتولى تقنية الفيديو:

سورين ستوركس حكم VAR

كريستيان فيشر مساعد VAR

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، في ظل تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق التعادل على الأقل أمام سيراميكا كليوباترا من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز.

