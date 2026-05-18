إعلان

قرار عاجل من النيابة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:46 م 18/05/2026

أول صورة للطفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية عرض جثمان الطفل "سليمان.ط.س" البالغ من العمر 4 سنوات ونصف على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية، وذلك عقب اتهام والدته بإنهاء حياته داخل إحدى قرى مركز الباجور، اليوم الإثنين.

اتهام الأم بإنهاء حياة طفلها

شهدت القرية حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي عقب اكتشاف الواقعة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم، بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة الطفل داخل المنزل في ظروف غامضة، وسط اتهامات للأم بالتسبب في وفاته.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت جهات التحقيق معاينة مكان الواقعة، فيما نُقل جثمان الطفل إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار بعرض الجثمان على الطب الشرعي

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بعرض جثمان الطفل على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة، وبيان وجود آثار إصابات أو شبهة جنائية، مع استمرار سماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

التحقيقات مستمرة

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على كافة التفاصيل والدوافع الخاصة بها، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى معاناة الأم من مرض نفسي، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار خبر وفاة الطفل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة الطب الشرعي المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
رويترز: باكستان أرسلت آلاف الجنود والطائرات إلى السعودية خلال حرب إيران
شئون عربية و دولية

رويترز: باكستان أرسلت آلاف الجنود والطائرات إلى السعودية خلال حرب إيران
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا
أخبار مصر

مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور