قررت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية عرض جثمان الطفل "سليمان.ط.س" البالغ من العمر 4 سنوات ونصف على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية، وذلك عقب اتهام والدته بإنهاء حياته داخل إحدى قرى مركز الباجور، اليوم الإثنين.

اتهام الأم بإنهاء حياة طفلها

شهدت القرية حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي عقب اكتشاف الواقعة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم، بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة الطفل داخل المنزل في ظروف غامضة، وسط اتهامات للأم بالتسبب في وفاته.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت جهات التحقيق معاينة مكان الواقعة، فيما نُقل جثمان الطفل إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار بعرض الجثمان على الطب الشرعي

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بعرض جثمان الطفل على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة، وبيان وجود آثار إصابات أو شبهة جنائية، مع استمرار سماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

التحقيقات مستمرة

وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على كافة التفاصيل والدوافع الخاصة بها، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى معاناة الأم من مرض نفسي، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار خبر وفاة الطفل.