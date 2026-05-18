كشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن حكام مباراتي الأهلي والمصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقام المباراتان في الثامنة مساءً، حيث يحل الأهلي ضيفًا علي المصري في ملعب برج العرب، فيما يستضيف بيراميدز صاحب الوصافة نظيره سموحة في ملعب الدفاع الجوي.

وتقرر أن يدير الحكم أمين عمر مباراة الأهلي والمصري، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد تانى، وعبد الرحمن صالح حكم رابع، وحكام الفار أحمد جابر ومصطفي مدحت ومحمد أحمد الشناوي

أما مباراة بيراميدز وسموحة تقرر أن يقودها الحكم محمود ناجي كحكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب كمساعد أول ومحمد أبو رحاب مساعد ثاني، ومحمود ناصف حكم رابع، بجانب حكام الفار: خالد الغندور وشريف عبد الله وهشام القاضي.

