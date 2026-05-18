مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

جميع المباريات

إعلان

أمين عمر يقود صافرة الأهلي والمصري وناجي يدير بيراميدز وسموحة في ختام الدوري

كتب : رمضان حسن

04:40 م 18/05/2026

أمين عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن حكام مباراتي الأهلي والمصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد سموحة يوم الأربعاء المقبل في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقام المباراتان في الثامنة مساءً، حيث يحل الأهلي ضيفًا علي المصري في ملعب برج العرب، فيما يستضيف بيراميدز صاحب الوصافة نظيره سموحة في ملعب الدفاع الجوي.

وتقرر أن يدير الحكم أمين عمر مباراة الأهلي والمصري، ويعاونه محمود أبو الرجال حكم مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد تانى، وعبد الرحمن صالح حكم رابع، وحكام الفار أحمد جابر ومصطفي مدحت ومحمد أحمد الشناوي

أما مباراة بيراميدز وسموحة تقرر أن يقودها الحكم محمود ناجي كحكم ساحة ويعاونه أحمد توفيق طلب كمساعد أول ومحمد أبو رحاب مساعد ثاني، ومحمود ناصف حكم رابع، بجانب حكام الفار: خالد الغندور وشريف عبد الله وهشام القاضي.

اقرأ أيضا :

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
نصائح طبية

لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة
والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
أخبار المحافظات

والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور