يرى نادر السيد نجم الكرة المصرية الأسبق ، أن وصول فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لم يكن متوقعًا في ظل ظروفه التي عانى منها على مدار الموسم الحالي.

وقال نادر السيد في تصريحات إذاعية: وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية لم يكن متوقع أبدًا والجمهور هو البطل الحقيقي في الكونفيدرالية وهو السبب الرئيسي لوصول فريقه إلى النهائي

أضاف: الجهاز الفني واللاعبين لم يكونوا في أفضل أحوالهم في مباراة اتحاد العاصمة لذا كانت الخسارة أمر طبيعي ، وعمومًا الزمالك يستحق الإشادة والتقدير على جهده كفريق طوال الموسم ولم يكن متوقع الوصول لما هو عليه الآن ومعتمد جمال لا يركز على مسألة الاستمرار من عدمه.

وأختتم تصريحاته : أعتقد أنه لا بد من استمرار معتمد جمال مع الفريق في الموسم المقبل لأنه أحدث نقلة نوعية للزمالك وكان لابد من تجديد عقده قبل نهائي الكونفدرالية لمنحه مزيد من الهدوء والتركيز.

