الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
17:00

فاركو

نادر السيد: يجب استمرار معتمد جمال والإدارة أخطأت في حقه قبل نهائي الكونفدرالية

كتب : رمضان حسن

04:15 م 18/05/2026
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال مدرب الزمالك بعد الفوز على شباب بلوزداد
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال مدرب الزمالك (1)

يرى نادر السيد نجم الكرة المصرية الأسبق ، أن وصول فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لم يكن متوقعًا في ظل ظروفه التي عانى منها على مدار الموسم الحالي.

وقال نادر السيد في تصريحات إذاعية: وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية لم يكن متوقع أبدًا والجمهور هو البطل الحقيقي في الكونفيدرالية وهو السبب الرئيسي لوصول فريقه إلى النهائي

أضاف: الجهاز الفني واللاعبين لم يكونوا في أفضل أحوالهم في مباراة اتحاد العاصمة لذا كانت الخسارة أمر طبيعي ، وعمومًا الزمالك يستحق الإشادة والتقدير على جهده كفريق طوال الموسم ولم يكن متوقع الوصول لما هو عليه الآن ومعتمد جمال لا يركز على مسألة الاستمرار من عدمه.

وأختتم تصريحاته : أعتقد أنه لا بد من استمرار معتمد جمال مع الفريق في الموسم المقبل لأنه أحدث نقلة نوعية للزمالك وكان لابد من تجديد عقده قبل نهائي الكونفدرالية لمنحه مزيد من الهدوء والتركيز.

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
