ألسنة اللهب تقتحم مخزن مسجد في إمبابة.. والمطافئ تمنع الكارثة

كتب : مصراوي

04:21 م 18/05/2026

حريق مخزن مسجد في إمبابة شمال الجيزة

في دقائق قليلة، ساد الترقب والخوف شارع البوهي في إمبابة بعد تصاعد ألسنة الدخان من مخزن تابع لمسجد، لتدفع الأهالي إلى الاستغاثة خوفًا من امتداد النيران إلى الطوابق العليا للمسجد.

حريق مخزن مسجد في إمبابة

المسجد المكون من أربعة طوابق عاش لحظات عصيبة، بينما هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء، وسط تجمعات الأهالي ومحاولاتهم الاطمئنان على سلامة الموجودين بالمكان.

تحرك الحماية المدنية

رجال الإطفاء خاضوا سباقًا مع الزمن داخل المخزن الملاصق للمسجد، قبل أن يتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة الكاملة على الحريق، مانعين امتداده إلى باقي أجزاء المبنى.

السيطرة على حريق إمبابة

وأسفر الحادث عن عدم وقوع أي إصابات بشرية، فيما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات.

حريق مخزن مسجد إمبابة الجيزة

