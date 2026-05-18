تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية شائعات حول القبض على الشاعر العراقي فائق حسن زوج المطربة أصالة نصري وتوقيفه في مطار دبي على خلفية اتهامه بالاحتيال والنصب على مذيعة شهيرة، وهو ما نفته مواقع خليجية على لسان "فائق".

وحاول "مصراوي" التواصل مع فائق حسن عبر هاتفه المحمول لمعرفة حقيقة الأمر، لكنه لم يرد.

وتحرص أصالة نصري على مشاركة جمهورها صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث يظهر الثنائي دائما بلقطات رومانسية تنال إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم 15 صورة رومانسية جمعت أصالة بزوجها فائق حسن:

وكانت أصالة نصري قد أعلنت زواجها من فائق حسن في سبتمبر 2021.

أصالة تتحدث عن زوجها فائق حسن

وتحدثت أصالة عن زوجها خلال لقائها في برنامج "حبر سري"، قائلة: "فايق بعتبره فرصة لي للحياة من جديد، بكم الإنسانيات والكرم والحنان والشجاعة والنبل اللي فيه".

وأضافت: "أنا اليوم شخصية مركبة على المستوى الأنثوي، ومرّيت بتجارب غير جيدة، وكان صعب على شخص عادي يحتويها ويتحملها، لكنه شخص غير عادي ومعطاء، وكان دائمًا صديق وعزيز وواقف جانبي وقفة أبطال".

وتابعت: "وهو نفس الشيء كزوج وحبيب بشكل غير عادي، وحنون بشكل فائق مثل اسمه، وكريم بكل شيء، بإنسانيته ومعلوماته وفكره، قارئ ومثقف وراقي ومحترم وناجح بكل شيء".



