أكد محمد محسن أبو جريشة، أن فريق المصري يخوض استعداداته لمواجهة الأهلي بتركيز كامل، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل محطة مهمة للفريق قبل منافسات كأس الرابطة.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي، نظيره الأهلي يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب.

وقال أبو جريشة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، إن الجهاز الفني واللاعبين لديهم رغبة كبيرة في تقديم مباراة قوية أمام الأهلي، مؤكدًا أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تشهد ندية وحماسًا ورغبة متبادلة في تحقيق الفوز.

مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وأضاف المدرب العام للمصري أن ما يتردد بشأن إمكانية “تفويت” المباراة لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس يتعامل مع اللقاء بجدية كاملة، وأن أي مدرب يسعى دائمًا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار أبو جريشة إلى أن تركيز الفريق منصب على الظهور بشكل قوي أمام الأهلي، باعتبار المباراة أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات كأس الرابطة، التي يتطلع جمهور المصري لتحقيقها خلال الفترة الحالية.