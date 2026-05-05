يفقد فريق الأهلي عدد من لاعبيه في مباراة انبي التي تقام في تمام الثامنة مساءً علي استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة انبي كل من، محمود حسن تريزيجيه الذي يعاني من إصابة بجرح قطعي في الركبة وفضّل الجهاز الطبي استبعاده، كما يغيب عمرو الجزار، أحمد عيد، محمد سيحا ويلسين كامويش لأسباب فنية، فيما يغيب يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة.

ترتيب الأهلي وانبي في الدوري

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل انبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

حكام مباراة الأهلي وانبي

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز تعيين الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة الأهلي وانبي ، ويقود ناجي المباراة حككم ساحة، فيما يعاونه كل من أحمد توفيق طلب( حكم مساعد أول)، وأحمد زيدان ( حكم مساعد ثان)، ويتولي محمود ناصف مهمة الحكم الرابع ، فيما وقع اختيار لجنة الحكام علي حسام عزب لقيادة غرفة تقنية الفار ويعاونه محمود دسوقي وشريف عبد الله.

