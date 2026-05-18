فتحت متاحف ومواقع الإسكندرية الأثرية أبوابها مجانًا أمام الزائرين المصريين، اليوم الاثنين، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.



وشهدت المدينة التي تضم متاحف الإسكندرية القومي، المجوهرات الملكية، المتحف اليوناني الروماني، فعاليات ثقافية ومعارض فنية متنوعة تحت شعار "المتاحف توحد عالمًا منقسمًا"، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الحضاري وإثراء الهوية الوطنية لدى المواطنين.



إقبال جماهيري وبرامج متنوعة بالمتاحف

توافد آلاف الزوار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على متاحف الإسكندرية القومي، واليوناني الروماني، والمجوهرات الملكية.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار وزارتي السياحة والآثار والثقافة بفتح المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانًا (باستثناء متاحف التحرير والكبير والحضارة)، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على كنوز مصر التاريخية.



سحر الفيروز وأخبار الملكية في "متحف المجوهرات"

تصدرت احتفالات متحف المجوهرات الملكية، برئاسة الدكتورة ريهام شعبان، المشهد الثقافي عبر تنظيم برنامج جمع بين الفن والترفيه.

وتضمن البرنامج افتتاح المعرض المؤقت "سحر الفيروز" لاستعراض الزخارف الملكية، وتقديم عرض "نشرة أخبار ملكية"، بجانب ورشة فنية لدمج أطفال "أصحاب الإرادة"، وعرض فيلم "سيدات الأسرة العلوية" للتعريف بحقبة تاريخية هامة من تاريخ مصر الحديث.



تراث الترام والبريد في المتحف القومي

وينظم متحف الإسكندرية القومي معارض نوعية جذبت الزوار، أبرزها معرض "ترام الإسكندرية" بالتعاون مع نادي عدسة، والذي قدم رحلة بصرية توثق تاريخ الترام كشاهد على التحولات العمرانية بالمدينة.

كما يضم المتحف معرضًا للبريد المصري يستعرض تطور الوثائق والخدمات البريدية عبر العقود، مما ساهم في تقديم وجبة ثقافية دسمة للجمهور بمختلف أعمارهم.

مكتبة الإسكندرية.. متحف للحضارات

وفي سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية فعالية بعنوان "الإسكندرية... متحف للحضارات" بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. وشملت الفعالية معرضًا تراثيًا بساحة المجد يوثق تاريخ المدينة عبر النياشين والميداليات والصور النادرة، بالإضافة إلى عرض أفلام ترويجية ومحاضرات متخصصة حول دور المكتبة في حفظ التراث ودعم التنمية السياحية، بمشاركة عدد من مؤثري التواصل الاجتماعي.

رسالة اليوم العالمي للمتاحف

أكدت الجهات المنظمة أن الاحتفال، الذي انطلق دوليًا عام 1977، يسعى لتحويل المتاحف إلى منصات حية للحوار والتعايش.

وتهدف الفعاليات المجانية والجولات الإرشادية التي أقيمت اليوم إلى تشجيع الجمهور على زيارة المواقع التاريخية وتجاوز الانقسامات الثقافية، ترسيخًا لقيم السلام العالمي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة من خلال الفن والتاريخ.