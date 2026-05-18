نقل موقع ماكو العبري، عن صانع المحتوى الإسرائيلي المعروف باسم "أوهاد الرحّال" قوله، إنه مُنع من دخول مصر خلال محاولة عبور حدودية باتجاه شبه جزيرة سيناء، قبل أن يُعاد إلى إسرائيل بختم يفيد بإلغاء الدخول.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، كان أوهاد قد وصل إلى المعبر برفقة شريكه في رحلة قال إنها كانت تهدف إلى لقاء أصدقاء وإنتاج محتوى وصفه بالإيجابي.

وجرت عملية العبور من الجانب الإسرائيلي بصورة عادية، بينما قال إن الإجراءات تغيرت بعد وصوله إلى الجانب المصري.

وبحسب إفادة أوهاد التي نقلها الموقع، فإن شريكه اجتاز فحص جوازات السفر دون مشكلات، لكنه ذكر أنه طُلب منه الانتظار جانبًا عند وصول دوره.

وقال في حديثه للموقع العبري: "وصلت إلى الجانب المصري، وعبر شريكي، ثم جاء دوري، نظر الموظف إليّ وطلب مني الجلوس جانبًا".

السلطات المصرية ترفض دخول صانع محتوى إسرائيلي إلى #سيناء وتلغي تأشيرته وموقع عبري يرجح ارتباط القرار بمقاطعه السابقة بالأهرامات pic.twitter.com/Od2buGTikx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 18, 2026

وأضاف، بحسب ما نقلته ماكو، أنه انتظر قرابة نصف ساعة قبل أن يتلقى أي توضيح بشأن وضعه، مشيرًا إلى أنه حاول الاستفسار عن سبب التأخير دون أن يحصل على إجابات بشأن ما يجري.

ووفق التقرير الإسرائيلي، انتهت فترة الانتظار بإبلاغه بأنه غير مصرح له بالدخول، وقال أوهاد، بحسب إفادته: "في النهاية جاء أحد عناصر الأمن وأبلغني بأن النظام يشير إلى أن دخولي مرفوض، ثم رافقني إلى خارج المعبر".

وأضاف أنه تلقى ختم "CANCEL" على جواز سفره، وقال إن ذلك يعني عدم حصوله على تصريح دخول إلى مصر.

وربط تقرير الموقع العبري منع صانع المحتوى الإسرائيلي من دخول مصر بمقطع فيديو قديم سبق أن نشره أوهاد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان أوهاد قد نشر فيديو صُوّر في مصر بالقرب من الأهرامات، ظهر فيه وهو يتحدث مع مجموعة من الأطفال المصريين ويطلب منهم أن يقولوا إسرائيل بمجرد انتهائه من العد، لكن الأطفال ابتعدوا عنه وامتنعوا عن المشاركة في الحوار.



