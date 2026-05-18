إعلان

إعلام عبري: مصر رفضت دخول صانع محتوى إسرائيلي إلى سيناء (فيديو)

كتب : وكالات

04:26 م 18/05/2026

مصر رفضت دخول صانع محتوى إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع ماكو العبري، عن صانع المحتوى الإسرائيلي المعروف باسم "أوهاد الرحّال" قوله، إنه مُنع من دخول مصر خلال محاولة عبور حدودية باتجاه شبه جزيرة سيناء، قبل أن يُعاد إلى إسرائيل بختم يفيد بإلغاء الدخول.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، كان أوهاد قد وصل إلى المعبر برفقة شريكه في رحلة قال إنها كانت تهدف إلى لقاء أصدقاء وإنتاج محتوى وصفه بالإيجابي.

وجرت عملية العبور من الجانب الإسرائيلي بصورة عادية، بينما قال إن الإجراءات تغيرت بعد وصوله إلى الجانب المصري.

وبحسب إفادة أوهاد التي نقلها الموقع، فإن شريكه اجتاز فحص جوازات السفر دون مشكلات، لكنه ذكر أنه طُلب منه الانتظار جانبًا عند وصول دوره.

وقال في حديثه للموقع العبري: "وصلت إلى الجانب المصري، وعبر شريكي، ثم جاء دوري، نظر الموظف إليّ وطلب مني الجلوس جانبًا".

وأضاف، بحسب ما نقلته ماكو، أنه انتظر قرابة نصف ساعة قبل أن يتلقى أي توضيح بشأن وضعه، مشيرًا إلى أنه حاول الاستفسار عن سبب التأخير دون أن يحصل على إجابات بشأن ما يجري.

ووفق التقرير الإسرائيلي، انتهت فترة الانتظار بإبلاغه بأنه غير مصرح له بالدخول، وقال أوهاد، بحسب إفادته: "في النهاية جاء أحد عناصر الأمن وأبلغني بأن النظام يشير إلى أن دخولي مرفوض، ثم رافقني إلى خارج المعبر".

وأضاف أنه تلقى ختم "CANCEL" على جواز سفره، وقال إن ذلك يعني عدم حصوله على تصريح دخول إلى مصر.

وربط تقرير الموقع العبري منع صانع المحتوى الإسرائيلي من دخول مصر بمقطع فيديو قديم سبق أن نشره أوهاد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان أوهاد قد نشر فيديو صُوّر في مصر بالقرب من الأهرامات، ظهر فيه وهو يتحدث مع مجموعة من الأطفال المصريين ويطلب منهم أن يقولوا إسرائيل بمجرد انتهائه من العد، لكن الأطفال ابتعدوا عنه وامتنعوا عن المشاركة في الحوار.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل مصر سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
شئون عربية و دولية

مصدر إيراني لرويترز: أمريكا أبدت مرونة في المناقشات الجارية
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)
حوادث وقضايا

مأساة تحت الدخان.. الكوم الأحمر تودع ضحايا حريق "نص الليل" بالدموع (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور