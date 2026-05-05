كشف مصدر في الأهلي ،أن ثنائي الفريق محمود حسن تريزيجيه ويوسف بلعمري قررا مساندة الفريق من مدرجات ملعب القاهرة الدولي خلال مباراة إنبي التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً في الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز

وقال المصدر لـ"مصراوي" : تريزيجيه وبلعمري يرغبان في دعم زملائهم خلال مباراة إنبي لأهميتها وصعوبتها أيضًا حيث يحتاج الأهلي إلي الفوز من أجل الإبقاء علي آماله في التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل علي أقل تقدير.

ويغيب تريزيجيه عن مباراة الأهلي الليلة بسبب معاناته من إصابة بجرح قطعي في الركبة وفضّل الجهاز الطبي استبعاده، كما يغيب يوسف بلعمري للإصابة أيضًا حيث ينفذ برنامج علاجي وتأهيلي بعدما أصيب بتمزق في العضلة الضامة.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

ويحتل الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة.

حكام مباراة الأهلي إنبي

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة أوسكار رويز تعيين الحكم محمود ناجي لإدارة مباراة الأهلي وإنبي، ويقود ناجي المباراة حككم ساحة، فيما يعاونه كل من أحمد توفيق طلب( حكم مساعد أول)، وأحمد زيدان ( حكم مساعد ثان)، ويتولي محمود ناصف مهمة الحكم الرابع ، فيما وقع اختيار لجنة الحكام علي حسام عزب لقيادة غرفة تقنية الفار ويعاونه محمود دسوقي وشريف عبد الله.

