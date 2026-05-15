أعلن صبري لموشي المدير المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة نسور قرطاج الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

وشهدت قائمة نسور قرطاج لكأس العالم 2026، غياب نجم وسط النادي الأهلي محمد علي بن رمضان، بعد قلة مشاركاته مع الفريق في الفترة الماضية.

قائمة منتخب تونس الرسمية لبطولة كأس العالم 2026

حراسة المرمى: أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب شامخ

خط الدفاع: يان فاليري، معتز نفاتي، ديلان برون، رائد شيخاوي، منتصر الطالبي، آدم عروس، عمر رقيق، علي العابدي ومحمد بن حميدة

خط الوسط: إلياس السخيري، أنيس بن سليمان، راني خضيرة، مرتضى بن وناس، إسماعيل الغربي، محمد حاج محمود وحنبعل المجبري

خط الهجوم: إلياس سعد، خليل العياري، إلياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، حازم المستوري، فراس شواط وريان اللومي

مجموعة تونس في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل: "هولندا، اليابان والسويد".

ويستهل منتخب تونس مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب السويد يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

