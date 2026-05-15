انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 15-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 2.06% ليصل إلى نحو 4556 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5888 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6870 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7851 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244166 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.06% إلى نحو 4556 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.