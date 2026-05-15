يعيش نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، وقت صعب أثناء الفترة الحالية، في ظل ابتعاده عن الملاعب طوال الفترة الماضية، وهو ما قد يؤثر على مسيرته خلال السنوات المقبلة.

آخر مباراة شارك بها رمضان صبحي مع بيراميدز

ويغيب رمضان صبحي عن الملاعب منذ 8 أشهر، حيث كان أخر مباراة خاضها صبحي مع بيراميدز، في سبتمبر من العام الماضي 2025 أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وشارك صبحي آنذاك رفقة بيراميدز في اللقاء، الذي انتهى لصالح السماوي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

إيقاف رمضان صبحي

وكان رمضان صبحي تلقى صدمة كبيرة في نوفمبر الماضي، بعدما أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته لقواعد مكافحة المنشطات.

وأكد هاني زهران محامي رمضان صبحي، في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابٌ، أن المحكمة الفيدرالية منحت المحكمة الرياضية الدولية مهلة حتى يوم 4 مايو للرد على الطعن المقدم من اللاعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ومنذ أيام قليلة أعلن زهران في تصريحات صحفية، أن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والمحكمة الرياضية طالبا بمد المهلة للرد على طعن اللاعب حتى يوم 24 مايو الجاري، هو ما وفقت عليه المحكمة الفدرالية.

متى ينتهي عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

ومع ابتعاد اللاعب عن الملاعب لمدة تقترب من عام، بات عدد كبير من المتابعين والجماهير يتساءلون عن موقفه من الاستمرار مع فريق بيراميدز، خاصة وأنه لا يشارك في مران الفريق أيضًا خلال الفترة الماضية.

وحتى الآن يعد رمضان صبحي لاعبا في نادي بيراميدز، إذ يمتلك اللاعب عقدا مع الفريق يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2027.

