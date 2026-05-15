أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح للطلاب من زارعي القوقعة بأداء امتحانات الثانوية العامة 2026 باستخدام السماعات الطبية الخاصة بهم، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن مراعاة حالتهم الصحية والحفاظ في الوقت نفسه على انتظام العملية الامتحانية.

خالد عبدالحكم: "السماعات الطبية مسموح بها بعد اعتماد المستندات"

قال خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026، إن الطلاب زارعي القوقعة يمكنهم دخول اللجان بالسماعات الطبية، بشرط تقديم مستندات وتقارير طبية رسمية تثبت حالتهم الصحية واعتمادها من الجهات المختصة قبل بدء الامتحانات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من هذه الإجراءات توفير الدعم اللازم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصولهم على فرص متكافئة داخل اللجان الامتحانية.

التعليم: "تقرير طبي حديث شرط أساسي لدخول اللجنة"

أشار رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى ضرورة تقديم تقرير طبي حديث ومعتمد من جهة حكومية أو لجنة طبية مختصة، يوضح احتياج الطالب لاستخدام السماعات الطبية أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة المستندات المقدمة وفحصها بدقة قبل إصدار الموافقات النهائية الخاصة بالسماح باستخدام السماعات داخل اللجان.

الوزارة: "ضوابط دقيقة للحفاظ على نزاهة الامتحانات"

أكدت وزارة التربية والتعليم أن السماح باستخدام السماعات الطبية يتم وفق قواعد منظمة تضمن تحقيق التوازن بين التيسير على الطلاب والحفاظ على نزاهة الامتحانات.

شددت الوزارة على السماح بالسماعات الطبية فقط دون أي أجهزة إلكترونية أخرى، مع إخطار رئيس اللجنة مسبقًا بحالة الطالب، بالإضافة إلى إخضاع السماعات للفحص قبل دخول اللجنة للتأكد من مطابقتها للتعليمات المعتمدة.

التعليم: "امتحانات الثانوية العامة تنطلق 21 يونيو"

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 للدور الأول يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لجميع الطلاب، خاصة الطلاب من ذوي الهمم والحالات الصحية الخاصة.